「最美性學博士」許藍方走出不倫戀風波，日前更撇清和王少偉的戀情，她照常在臉書為粉絲解答性相關的疑難雜症，看似心情不受影響，許藍方也在臉書發文提問「口X常嗆到怎麼辦？」引發網友熱議，甚至有網友直接問「請問這些知識是從學習還是實踐得到」，對此，許藍方也大方回應。

許藍方日前在臉書發文探討正確性知識，嚴肅表示不要認為嗆到的問題很好笑，「你們敢問我就會認真回答，嗆到了事情可大可小」，更指出如果嚴重的話還可能造成吸入性肺炎，呼籲大家要謹慎看待，貼文曝光後引來超過萬人按讚，更是掀起熱烈討論。

不少網友紛紛直呼：「快出來的時候說一聲，體貼一下女伴沒有很難」、「說得好！」、「正確的觀念、健康的知識，才能更有效處理好感情與性行為的健康界限」、「說得太棒了~讚啦！」、「享受著性愛也要注意安全，才不會樂極生悲」、「妳讓大家知道正確知識，大家行房事時就可以大大減少送急診的機率，這樣很好啊！」

甚至有網友言詢問：「請問博士的這些知識，是從學習當中得到的？還是從實踐當中得到的？學習和實踐缺一不可吧！」對此，許藍方也正面回應，「您可以問問看其他的專家同樣的問題，看他們怎麼回覆您，譬如：昆蟲專家？植物專家？婦產科專家？泌尿科醫師們？他們是如何當蟲當樹當女人或當男人的呢？學習和實踐缺一不可！期待您的回覆！」一番回復獲得一面倒讚賞。