2021台灣設計展在嘉義市舉辦，也促進產業的包裝技術、品牌設計再出發，湖子內一家新興的冷鏈冷凍水產食品廠，以特殊設計的「裸妝」包膜減少碳足跡60％，獲得2大獎項肯定，市長黃敏惠15日期許業者帶動地方產業升級。
黃敏惠表示，食安曾經是台灣的嚴重問題，但透過不斷研發、設計與創新促進了食安進步，這次大鼎冷鏈獲得《食力》第三屆食創獎「包裝設計創新獎」、「設計美學創新類」兩項特優獎，連台灣設計研究院院張基義也稱讚非常不容易，大鼎冷鏈藉由設計力讓產品減少碳足跡，就是設計導入產品所展現的能量。
嘉義市政府建設處長田長沛指出，台灣設計展讓地方特色產業能被看見，而大鼎冷鏈位於嘉義市目前最具發展潛力的湖子內重劃區，市府期待環保、創新的產業能在地生根。
田長沛指出，大鼎冷鏈是市府輔導創櫃的業者之一，期待它成為「嘉義隊」的代表品牌，就像「台積電」打出台灣產業知名度，帶動整體產業新發展。
大鼎冷鏈執行長徐昀鼎說，嘉義市今年獲得「2021台灣食育力城市大調查」五星肯定，大鼎冷鏈在產業升級、區域活化等方面跟著政府的腳步前進。
徐昀鼎說，大鼎冷鏈採用安全包覆的貼體包裝技術，延長保存期限、減少60％碳足跡，也提升商品的品牌形象，而獲雙料獎，對在地產業及工作團隊是很大的肯定。
徐昀鼎說，大鼎冷鏈總部大樓前，特別裝置「膜法盒子打卡牆」，台灣設計展期間，歡迎大家來體驗膜法盒子的「裸妝」魅力。
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