嘉義市長黃敏惠稱許大鼎冷鏈的新包裝技術，生鮮品好像「沒穿衣服」，減少大量碳足跡。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠揪大家於台灣設計展期間到膜法盒子打卡牆拍網美照。（廖素慧攝）

嘉義市政府建設處長田長沛、觀光新聞處長張婉芬歡迎大家到膜法盒子打卡牆拍網美照。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠嘉許大鼎冷鏈團隊獲食創獎肯定，促進地方產業升級。（廖素慧攝）

2021台灣設計展在嘉義市舉辦，也促進產業的包裝技術、品牌設計再出發，湖子內一家新興的冷鏈冷凍水產食品廠，以特殊設計的「裸妝」包膜減少碳足跡60％，獲得2大獎項肯定，市長黃敏惠15日期許業者帶動地方產業升級。

黃敏惠表示，食安曾經是台灣的嚴重問題，但透過不斷研發、設計與創新促進了食安進步，這次大鼎冷鏈獲得《食力》第三屆食創獎「包裝設計創新獎」、「設計美學創新類」兩項特優獎，連台灣設計研究院院張基義也稱讚非常不容易，大鼎冷鏈藉由設計力讓產品減少碳足跡，就是設計導入產品所展現的能量。

嘉義市政府建設處長田長沛指出，台灣設計展讓地方特色產業能被看見，而大鼎冷鏈位於嘉義市目前最具發展潛力的湖子內重劃區，市府期待環保、創新的產業能在地生根。

田長沛指出，大鼎冷鏈是市府輔導創櫃的業者之一，期待它成為「嘉義隊」的代表品牌，就像「台積電」打出台灣產業知名度，帶動整體產業新發展。

大鼎冷鏈執行長徐昀鼎說，嘉義市今年獲得「2021台灣食育力城市大調查」五星肯定，大鼎冷鏈在產業升級、區域活化等方面跟著政府的腳步前進。

徐昀鼎說，大鼎冷鏈採用安全包覆的貼體包裝技術，延長保存期限、減少60％碳足跡，也提升商品的品牌形象，而獲雙料獎，對在地產業及工作團隊是很大的肯定。

徐昀鼎說，大鼎冷鏈總部大樓前，特別裝置「膜法盒子打卡牆」，台灣設計展期間，歡迎大家來體驗膜法盒子的「裸妝」魅力。