尼加拉瓜本月(10日)突然宣布與我國斷交，外交部長吳釗燮強力譴責中國不顧國人同胞感受，侵襲、掠奪我們的邦交國，並強調目前後續的撤館、人員安排、館產處理，雙方協議等都陸續進行中。但當地媒體今天批露，尼國總統奧蒂嘉已經在昨(14日)經國會通過後緊急簽署法令，取消尼加拉瓜與我國從2006年簽訂的自由貿易協定，且只給大使館人員兩周撤館時間，要求我方外館人員在1223聖誕節前撤離。

經本報今天上午分別向外交部及經濟部查證相關訊息，截至下午經濟部尚未回應。

據了解，過去我方與邦交國斷交後，雙方多少都會顧及過去情面，至少給予一個月的時間，讓外館處裡館產、車輛、宿舍以及人員的後續，但奧蒂嘉卻罕見，且直接下令只給不到兩周的時間讓我國外館撤離，顯見雙方關係已降至冰點。

斷交後，外界當相當關注台尼雙方在2006年6月所簽訂的FTA自由貿易協定，這項協定在2008年元月1日正式生效。

經濟部在10日曾經表示，FTA有相關規定，協定需由締約方通知對方180天後才會失效，目前未接獲尼方通知，該協定現仍有效。

消息人士指出，尼加拉瓜當地媒體已經報導，奧蒂嘉已經在當地時間(14日)已簽署法令，下令取消台尼雙方自由貿易協定，主要目的是不想再和我方有任何牽連。

外交部發言人歐江安表示，尼加拉瓜政府日前在與我國駐尼國大使館協商撤館過程中，已口頭要求我駐尼國大使館及技術團團人員在本(2021)年12月23日前撤離尼國。基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時透過我國駐尼大使館要求尼國政府依據國際慣例，保護我國在尼加拉瓜人員的安全，並給予行政作業便利。

外交部於本年12月10日發布聲明，自同日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，目前我國駐尼國大使館正在進行撤館事宜，大使館與技術團人員將在完成任務後儘速離開尼國。