台塑企業暨王詹樣公益信託、王長庚公益信託與慶寶公益信託於2020、2021年擴大捐助各縣市「受暴家庭經濟協助計畫」、「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」及「防疫物資」，截至2021年7月全台累計捐助1.35億元。其中，新北市合計1184萬元，補助受暴家庭生活及教育費用，協助後續自立生活；亦補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，兩項計畫受益家庭逾1091戶。

6月新冠肺炎疫情嚴峻，為協助建構防疫防線，三公益信託除捐贈新北市快篩試劑1萬5千劑及B群3千罐，合計受益19091人次；也在台北市、桃園市等縣市進行防疫物資捐贈，累計捐贈試劑20000劑及B群41800罐，攜手努力戰勝疫情。

台塑企業暨王詹樣公益信託、王長庚公益信託及慶寶公益信託獲新北市社會局邀請參加「新北市好日子愛心大平台」感恩會，由台塑企業總管理處副總李純正代表出席，接受新北市長侯友宜頒贈感謝狀。

台塑企業表示，王詹樣公益信託（創辦人王永在）2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市防治中心轉介之受暴家庭生活補助及教育補助。2020、2021年全台共提供334戶家庭經濟協助達1239萬元，其中捐助新北市61戶家庭共178萬元。推動九年來，截至2021年7月底全台已累積捐助9089萬元、共計2684戶家庭受惠。

2015年起台塑企業暨王長庚公益信託（創辦人王永慶）、慶寶勤勞基金會（創辦人李寶珠）和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」。2020、2021年擴大和新北市、桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義縣等7個縣市政府社會局處合作辦理，共捐助全台弱勢家庭1697萬元，受益1281戶、2314人次，其中捐助新北市弱勢家庭744萬元，受益570戶、1030人次；截至2021年7月全台累計捐助4409萬元、受益5547人次。

台塑企業暨王長庚公益信託和王詹樣基金會自2006年開始推動「早療服務成效提升計畫，截至2021年，已有2.8萬多人次發展遲緩幼童受益，投入金額超過8.8億元，為台灣的早療服務提供向上提升動力。