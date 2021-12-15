氣動元件製造廠台灣氣立參加今（15）日登場台北國際自動化工業展及台北國際機器人暨智慧自動化展，因應智慧工廠及工業4.0是市場未來主流，展出無桿缸、機械夾爪及真空元件三大主力產品，搶攻智慧製造商機。氣立董事長游平政表示，氣立明年營運重點會以太陽能、雷射及消費性電子三大領域產業為主。

氣立斥資在大陸浙江平湖興建壓鑄廠，開始貢獻營收，推升前十一月合併營收達18.90億元，年成長31.35％，不單改寫同期新高，也締造史上新高。

氣立董事長游平政表示，氣立氣動元件打入國內半導體大廠供應鏈，應用在晶圓中後段設備、美系及韓系等智慧型手機大陸供應鏈，大陸平湖壓鑄廠今年第一季投產，外銷占比六成，主要交貨給歐美及日本氣動元件、汽車、通用機械及工具機等產業客戶，今年貢獻營收約新台幣5億元，目前壓鑄件及氣動套件外銷訂單看到明年第一季，大陸內需訂單比較收斂，訂單能見度看到農曆年前。

游平政表示，氣動元件交期很短，通常客戶下單，就要立即出貨，氣立訂單能見度半個月，但需要備庫存三個月。

此外，氣立也與國內自動化設備廠商合作，生產知名連鎖速食店使用飲料杯蓋的設備，採用氣立的氣動元件。

游平政指出，太陽能、雷射及消費性電子三大領域產業是氣立明年營運重點，明年營收追求兩位數成長。