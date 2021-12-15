新竹一名女子小如（化名）離婚後，傳訊誘惑彭姓前夫：「人家還想再讓你舒服…吃吃…」，又稱吃了安眠藥無法開車，需要借睡一晚，彭男拗不過只好答應，不料住了3天還不肯離開，小如因為雙方發生拉扯，致全身多處挫傷，憤而告前夫對她毆打、推撞牆，不過法官發現，小如無法證明傷勢如何造成，加上彭男事發時已報警，最終因事證不足判彭男無罪。

沈女控訴，前夫答應讓她3天後，竟因自己不肯離開，對她毆打，造成她全身多處挫傷。但彭男反駁，表示他沒有動手打人，當時因前妻賴著不走，當天下午1時許打電話報警，前妻見狀上來搶他手機，他把前妻甩開就跌倒了，後來他要搭乘電梯離開，被前妻擋住，他就改走樓梯，此時前妻拉住他包包，後來就聽到她跌倒聲，自己沒有動手推她，後來因為前妻還是不走，他又在晚上8點打電話第二次報警。

法官查看2人通訊紀錄發現，小如事發前曾Line彭男「讓我再抱抱你、再讓我親親你…好嗎」、「人家還想再讓你舒服…吃吃…」等，彭男回覆拒絕「你怎樣才肯回家呢」、「我一個人可以照顧好自己的、趕快開車回家」，小如後來謊騙吃安眠藥，才讓彭男答應入住家中。

此外，小如受傷當下沒有報警，也沒離開現場，反倒是彭男報警2次自保，加上沈女傷勢集中在兩腿膝蓋上下方，兩手肘上下方、後腰部、頭部後方上側，與跌倒、摔傷所致傷勢較為相符，難以證明傷勢為彭男所致，因此判彭男無罪。