台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍表示，讓擔任過不分區立委、具有區域治理概念的林靜儀來擔任立委，是不二人選。（黃國峰攝）

台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀15日在在烏日東女慈聖宮成立「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」會後與南投、彰化鄉親合影。（黃國峰攝）

台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀15日在在烏日東女慈聖宮成立「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」支持者送上蒜頭，祝她當選。（黃國峰攝）

林佳龍說感應媽祖

台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀15日在在烏日東女慈聖宮成立「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」林靜儀表示，感謝中彰投地區的鄉親一起來力挺，會肩負起地方民眾的期望贏得勝選。

彰化南投鄉親挺林靜儀後援會15日在烏日東女慈聖宮，包括競選總部主委林佳龍、後援會總會長邱建富、彰化小英之友會總會長陳永昌、南投小英之友會總會長葉惟堯，及來自彰化、南投地區近300名支持者到場加油打氣。

林靜儀表示，感謝中彰投地區的鄉親一起來力挺成立後援會，這次的補選相當短的時間，選擇承擔就不會害怕，會肩負起地方民眾的期望贏得勝選。

競選總部主委林佳龍表示，讓擔任過不分區立委、具有區域治理概念的林靜儀來擔任立委，是不二人選，而中二選區與附近南投、彰化都共飲烏溪水，大家都有親友在中二區，有沒有投票權，大家都來幫忙拉票，未來不論推動捷運綠線烏日延伸到彰化、公路網等，都需要一個能代表中彰投的立委，讓擔任過不分區立委、具有區域治理概念的林靜儀來擔任立委，推動中彰投生活圈是不二人選。

林佳龍也說，後援會成立的場地選擇在烏日區東女慈聖宮主奉媽祖，媽祖林默娘，靜儀也姓林，我也姓林，所以我有感應到，媽祖有指示，林家的靜儀出來參選，發揮媽祖精神，聞身救苦，事實上她是婦產科醫師，本來就視病如親，催生了7千多個孩子，很多在彰化、南投，透過這種方式來發揮媽祖精神，讓林靜儀可以照顧更多選民。

林靜儀也再度向顏寬恒喊話，公投案進入最後倒數，候選人的主張應該說清楚、講明白，這是國會議員必須具備的政策論述能力，她也有信心，自己無論能力、專業、對國家政策、國際情勢的熟悉程度，一定都勝過對手。