路透引述英國《金融時報》報導稱，美國財政部將在16日宣佈增列8家中國公司進入投資黑名單，其中包括全球最大的商用無人機製造商大疆創新，因這些公司被指控參與了對維吾爾族穆斯林的監控。

報道引述兩名知情人士稱，這些公司將被列入「中國軍工企業」黑名單。這8家公司包括大疆創新、人工智能公司曠視科技、超級電腦製造商中科曙光、人臉識別軟體開發商雲從科技、網絡安全公司美亞柏科、人工智能公司依圖科技、雲端科技公司立昂技術、雲端監控系統製造商東方網力。

美國在上周五（10日）才把中國人工智慧公司商湯科技列入投資黑名單，理由是商湯科技「人臉識別技術涉嫌侵犯人權」。而12月10日正是商湯科技為其香港IPO定價的時間。13日，商湯科技在港交所公告將推遲香港IPO進程。

被列入美國投資黑名單清單後，美國人將被禁止購買或出售該實體的任何公開交易的證券、或此類證券的公開交易的衍生品證券、或旨在為此類證券提供投資敞口的證券。