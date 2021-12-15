雲林縣府催生雲林專屬的豬肉品牌「雲饗豬」，喚醒國人對台灣豬肉的認同，縣府農業處今（15日）起與台全團購合作，只要在網路下訂，在麥寮、崙背、斗六、斗南、虎尾、西螺取貨。

雲林縣是台灣的第一養豬大縣，縣府去年10月間催生雲林專屬的精品豬肉品牌「雲饗豬」，並在雲林縣肉品市場入口處開闢「豬市吉饗--雲饗豬展售教育館」，方便民眾買雲饗豬、零瘦肉精聯盟、雲林良品在內的優良豬肉加工商品。

雲林縣農業處長吳芳銘表示，「雲饗豬」核心精神是雲林在地、安全、美味，從生產、屠宰、分切均經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源，是雲林縣招待賓客的首選食材和伴手禮。

他表示，網路世代宅經濟當道，在繁忙的生活中許多民眾習慣網路購物，雲林縣府與台全團購合作在全縣設置6個取貨點，推廣雲饗豬品牌。

取貨點包括麥寮店在麥寮鄉表福路15號；崙背店在崙背鄉大業路33號；虎尾店在虎尾鎮北平路101號；斗六店在斗六市大智街53號；斗南店在斗南鎮大同路281號；西螺店在西螺鎮平和南路354-2號。

縣長張麗善強調，守護一口健康安全的滷肉飯，她要大聲表達對食安的堅持，國際經貿關係再怎麼重要也不能犧牲台灣的食品安全，「雲饗豬」保障台灣人安心吃豬肉的基本權利，不讓吃一口健康安全的滷肉飯成為奢望。