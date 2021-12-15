台南市今年因疫情關係，停辦教師甄試，明年7月將舉辦國小教師甄試，預計招考350人，相較往年約招考200人，招考名額較往年多出不少，至於國中則估計會有減班潮，將不辦理教甄。

台南市教育產業工會今天指出，近日彰化縣宣布明年將招考上百名正式教師，花蓮縣也傳出將招考46名正式教師，各縣市陸續啟動教師甄試作業準備工作，呼籲台南市教育局盡早規畫明年教師甄試開缺事宜，為台南留住優秀師資，避免人才被其他縣市搶走。

教育局指出，因為今年取消教甄，各校聘用代理、代課教師，許多老師也很關切明年是否招考，因此明年一定會考，且以往每年招考約200名老師，但明年國小教師招考名額明顯增加，預計將招考350名左右。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸說，今年因疫情關係，教師甄試停招，造成許多學校代理代課教師比例超高，影響師資穩定度，期盼更多活水注入，促進師資新陳代謝。對於教育局明年只打算招考國小教師，她說，即使國中端會有減班現象，但以資訊教師來說，還是很缺，希望教育局一併盤點國中及市立高中實際缺額，該招考就該考。

她說，該會關心代理教師權益，歷年來不斷爭取代理教師完整聘期，但教育局以預算為由，無法給予代理教師完整聘期及13.5個月薪資，但台南目前做法為代理教師聘期10個月，因校務需求，暑假若必須到校服務，則採日薪計，相較其他縣市，難以留住優秀教師。