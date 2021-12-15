冬至及尾牙、元旦及農曆春節等民俗節日接續而至，國人常有進補的飲食習俗，一時疏忽而酒後駕車，為加強防制酒後駕車肇事發生，苗栗縣警方對針對轄區易肇事時間、路段，以及易發生酒後駕車違規肇事地點等，採取全面攔檢方式實施路檢，提高執法強度及頻率，以杜絕酒駕事故憾事。

據警方統計，去年及今年取締酒駕案件中，每年1月至3月為酒駕的高峰期，占全年度酒駕總件數約30％。另運用大數據分析轄內酒駕熱時、熱區，每日最易發生酒駕時段為22時至24時，其次為16時至18時，熱區則依序為苗栗市為公路、竹南鎮公義路、頭份市公北三路。

警方表示，因疫情趨緩，餐廳業者配合「振興五倍券」推動優惠措施，國人飲酒機會大增，恐衍生酒後駕車情事，警方已全面針對轄區易發生酒駕的時段及路段加強取締，以遏止酒駕歪風，並宣導酒後應「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」，配合政府「酒駕零容忍」政策，以確保人民生命與財產安全。

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