雙12雙北大停電，台電小氣賠償惹民怨，今天立委更重批「台電賠償辦法嚴重脫離現實」，要求通案檢討。經濟部長王美花承諾，已指示台電就營業規章進行全面檢討，3個月內提出合理方案。

台北萬隆變電所12日設備起火引發雙北大停電，台電從照規章只賠償1元，到後來比照517大停電立專案，停電戶可扣減當期基本電費5％，一般住宅用戶減收55元，小商家減406元。

但國民黨立委曾銘宗今天在立法院經委會表示，517賠償已經不合理，萬一人家冰箱電器壞掉，那只賠人家55元、406元，這樣合理嗎？

王美花說，如果停電造成機器故障，可以提出相關證據，個案跟台電反映申請。但曾銘宗不滿，認為還要民眾跟商家勞心提出申請，是只有個案而沒有通案處理，重批「台電賠償辦法已經嚴重脫離現實」，要求通案檢討。

王美花回應，她已經指示台電，就相關規章辦法檢討。但整個電業規則涉及廣泛，會請他們3個月內，就合理補償提出方案。