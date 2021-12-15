臻品植萃是中西醫雙博士陳勇利根據近30年臨床經驗、上百萬處方經驗，開發出花草茶、手工皂、面膜與泡湯包4類平常就可以養生的花草商品，其產品榮獲包括德國iF、紅點等22項國際大獎。（馮惠宜攝）

秋冬泡湯，包括日本或是台灣人都喜歡泡完湯來客冰淇淋或喝冷飲，但中醫師陳勇利指出，泡湯完呷涼恐會造成血管急速收縮，微血管破裂，就是台語說的「煞到」，建議民眾泡湯前後喝熱飲，除能補充水份，也可以加速代謝。

許多人喜歡秋冬泡溫泉，臻品中醫診所院長陳勇利指出，過去在日本旅遊，經常可見民眾泡湯後來一客冰淇淋或喝冷飲，但就醫學觀點來看，泡完湯人體體溫約在37到完38度，這時候吃到0度C的冰淇淋或冷飲，可能造成血管急速收縮甚至或微血管破裂，對心血管是很大的傷害。

為導正民眾泡湯錯誤觀念，陳勇利也研發一系列泡湯包與養生花草茶，一方面希望忙錄的現代人在家泡澡就可以像泡溫泉一樣，消除一整天的疲勞，而無論泡湯或泡澡完，喝熱熱的花草茶，除了補充電解質，也能加速代謝。

陳勇利根據30年臨床經驗，上百萬處方經驗，創立臻品植萃，研發花草茶、泡湯包等產品，今年更研發「泡湯養生茶禮盒」參加台中十大伴手禮獲得首獎，他也希望用自己臨床專業經驗，推廣泡湯新文化。

「泡湯養生茶禮盒」內含3款泡湯包與養生花草茶，3款泡湯包分別是：元氣泡湯包、舒壓泡湯包與美膚泡湯包，每款泡湯包、依種類有不同的花草，例如大風草、檸檬馬鞭草、薰衣草、薄荷、橘皮、乾姜等100％純天然花草，讓消費者在家就能享受最頂級的風呂SPA。其中也搭配採用台灣在地花壇茉莉花與多款養生花草製作的茉莉氣巡茶，無論泡湯前後飲用，都有助於和緩放鬆。