廣運(6125)今股價收盤一舉上攻站穩季線及半年線。配合大陸政策性搬遷補償，大陸蘇州廣運機電(蘇州)及廣運科技(蘇州)2家子公司可獲約14.5億元(人民幣3.38億元)的補償款，目前已收到4.9億元(人民幣1.15億元)，並完成現金減資3.4億元(USD1200萬元)匯回台灣，目標明年完成此項交易，預期可以認列約9億元的處分收益，EPS貢獻3.58元，不動產交易，要等收足尾款，才能認利益。未來廣運持續聚焦在智慧物流自動化設備、第三代半導體設備、資料中心/伺服器液冷散熱解熱方案營運及活化大陸投資性不動產，發揮集團運作綜效。預期廣運明年營運內外皆美。

此外，受惠中美貿易戰台商大舉回台投資，COVID-19疫情促使宅經濟大暴發，業者紛紛對物流常溫及低溫冷鏈設備，及智慧立體化生產線及高密度倉儲物流有高度需求，促使廣運接單暢旺；加上今年初承作機捷A3站預辦登機4.2億元於2022年9月完案，先前又已承接第三航站(T3)區行李處理系統23.7億元規模，於今年建築主體官方已順利發包，未來將配合新進度安排施作，目前訂單已排至2023年以後。廣運T3接單23.7億元，分5年認列，正常前3年投入金額較大，認列比例會較大，工程多採完工比例法。

廣運即日起參加於台北南港展覽館展出的2021台北國際自動化工業大展，和過去參展規模一樣廣運今年有25個攤位盛大展出，以「雙溫層揀貨/理貨冷鏈物流軟硬體整合」為展出技術主軸。廣運今年前三季合併營收約29.51億元、年增2.9％，稅後淨損約2.08億元，每股淨損約0.84元。

因應全球5G通訊及雲端商機大爆發，巨量的運算需求持續升溫，包括Google、Microsoft、Amazon等雲端大型企業，於世界各地積極建置資料中心，廣運(6125)近3年開發成功的高效液冷散熱系統，其中液冷監控主機(CDU)、水冷板(Cold Plate)及分歧管等陸續通過Intel的國際認證，目前多家伺服器品牌廠與ODM代工廠已向廣運購買並進行為期7~8個月機台測試，預期2022年3月Intel新世代Eagle Stream平台發表後可以帶動廣運熱傳事業高度訂單需求量。隨著全球碳中和議題發酵，廣運並已開發成功「浸沒式散熱」及自有品牌、自主配方的介電液，將會是未來液冷散熱市場新亮點。