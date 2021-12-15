加密貨幣慘遇黑色星期一！比特幣13日暴跌近9%，最低殺至4.6萬美元左右，但今（15日）反彈逾3%，收復4.8萬美元。一個多月以來，比特幣狂瀉超過3成，到底這波崩跌完了沒？對此，幣圈大多頭Mike Novogratz表示，在年底拋售潮中，比特幣在4.2萬美元可望獲得支撐，4萬美元底部應該能守住。

美國財經媒體報導，Novogratz受訪時表示，比特幣過去一個月暴跌約30%後，有可能進一步下殺。隨著年底各類資產湧現賣壓，比特幣的交易量很大，但他並不擔心比特幣中期內的價格，還指出中東最大的兩個資金池已開始跨入比特幣挖礦，其他有錢人也把錢投入比特幣市場。

Novogratz認為，2021年即將結束，不少人出售高價值資產來繳稅，也看到許多加密貨幣投資者轉戰房地產。他預期，比特幣4.2萬美元為重要支撐關卡，4萬美元底部應能守住。

比特幣自11 月10 日創下 6.9萬美元歷史天價後，1個多月來已慘崩32%。

Fundstrat顧問公司在最新報告中表示，比特幣近期趨勢仍然看跌，而短期動能尚未穩定，目前也未出現反彈跡象。未來4至6個交易日將持續走弱，由於近期觸及47660美元低點，下一道回測點將在41634 美元。

加密貨幣這一波下殺原因，包括投資者擔憂全球經濟環境惡化、貨幣政策緊縮，以及 Omicron變種病毒引發經濟放緩。

此外，短期動能因素也干擾虛幣價格。自10月中旬以來，短線持有人的比特幣

供應量增加逾33 萬枚，其中部分新資金可能正往外流出。比特幣期貨未平倉量也在下滑，過去24小時減少 4.1%，合約價值為172 億美元。

據CoinDesk數據，截至周三下午3點38分，比特幣上漲3.34%，暫報48239美元。