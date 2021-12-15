LINE今(15)日宣布Android 11.21.0與 iOS 11.22.0 版本更新，有5大更新要點，包括聊天室長按選單新增「選擇並複製」、使用QR code登入其他裝置時，需使用LINE掃碼功能、虛擬人像主頁功能新增與優化、滑動可預覽自動推薦貼圖、當日壽星好友，聊天頁面大頭貼新增「生日帽」圖示。

這次版本更新，包括聊天室長按選單新增「選擇並複製」、當日壽星出現生日帽等5大要點。(圖/截自LINE台灣官方BLOG)

根據LINE台灣官方BLOG表示，5大更新要點如下：

1. 聊天室長按選單新增「選擇並複製」

這次更新將聊天室訊息長按選單中的「複製」與「選擇並複製」分開，當用戶想一鍵複製對話框所有文字時，可選擇「複製」，若只想要複製部分文字，則點選「選擇並複製」。

2. 使用QR cdoe登入其他裝置時，需使用LINE掃碼功能

使用LINE電腦版或是平板登入LINE時，可以選擇使用手機掃描QRcode直接登入，值得注意的是，這版更新後，為了更加保障用戶們的個資安全，需要使用LINE的掃碼功能掃描才能登入成功。

3. 虛擬人像主頁功能新增與優化

這版更新中有許多針對虛擬人像的優化，更新後首次點入將會有新功能教學，除了主頁功能新增「儲存並分享」外，也可以選擇右下角的「放大模式」，左右滑即可管理所有創建的虛擬人像。

4. 左右滑動可預覽自動推薦貼圖

若同時開啟「預覽貼圖」與「顯示建議貼圖」，系統會根據你輸入的文字顯示適合的貼圖或表情貼，針對貼圖的部分，現在可以左右滑動瀏覽更多建議貼圖。路徑為「設定」> 「貼圖」> 開啟「預覽貼圖」與「顯示建議貼圖」。

5. 當日壽星好友，聊天頁面大頭貼新增「生日帽」圖示

在LINE主頁上，可以看見生日接近的好友名單，除此之外，這次更新後，只要是當天生日並且有公開生日日期的好友，在聊天頁面中的大頭貼會有一個專屬的生日帽圖示。設定並公開生日路徑：「設定」> 「個人檔案」>「生日」> 設定並開啟「顯示我的生日」。