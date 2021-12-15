疫情指揮中心昨（14）日公布新增1境外移入（案16859），為本國30多歲女性，入境採檢及檢疫期滿採檢均是陰性，但該案在解隔離返家自主管理第3天，卻出現喉嚨痛自行就醫採檢、確診，Ct值為12。指揮中心今表示，同一防疫旅館、隔壁房間的30多歲男性（案16870），經採檢後，也陽性確診，台北市政府表示，目前正在調查是否有交互感染的可能性。

台北市副市長黃珊珊今（15）日下午召開記者會說，案16870從美國返台時，有和20位的團員一起入住防疫旅館，都住在各個樓層的房間，他們的團員認為中間或之前都有接觸，所以也列為居家隔離的對象，台北市也針對飯店員工、旅客及同住家人做採檢。

黃珊珊表示，防疫旅館員工目前12位採檢，9位是陰性，其他仍在等報告；17名旅客中有1人為陽性（案16870）、8人陰性，同住家人4人都陰性，剩餘人數還在等待報告。

黃珊珊也說，中午前曾到該防疫旅館了解狀況，案16870其他19位團員，及在同樓層有2位旅客，都已送到集中檢疫所做居家隔離，同時安排採檢，目前這個樓層已全面淨空，其他的樓層則是看其他的團員是否有陽性狀況，若有會再做進一步處置。

至於防疫旅館兩名旅客相繼確診的人，是不是送餐或是任何人員都是同一位？會不會可能是在飯店感染？黃珊珊說，防疫旅館都有完整的SOP，同一樓層的服務員都是一樣，看班表共有4位，目前採檢都是陰性，只是我們擔心是不是他們沒有照SOP執行，所以我們不排除任何可能性。