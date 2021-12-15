國民黨前文傳會副主委鄭照新、台北市議員徐巧芯、侯漢廷、羅智強與重啟核四公投發起人黃士修日前去北檢告發民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞洗錢、偽造文書、冒充公務員。北檢後來通知鄭照新等人已將案子移至新北檢，鄭批評北檢「推託」。
鄭照新質疑，北檢以「偵查便捷，避免任事用法兩岐」的理由，硬是將案子「移轉」到新北地檢。然而，新北處理的是「家暴案」，他們去北檢告發的是「洗錢」和「偽造文書」等，犯罪事實根本不同，何來任事用法兩岐？
鄭照新批評，這樣的處理，讓人感到北檢的推託，很有問題！
國民黨前文傳會副主委鄭照新、台北市議員徐巧芯、侯漢廷、羅智強與重啟核四公投發起人黃士修日前去北檢告發民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞洗錢、偽造文書、冒充公務員。北檢後來通知鄭照新等人已將案子移至新北檢，鄭批評北檢「推託」。
鄭照新質疑，北檢以「偵查便捷，避免任事用法兩岐」的理由，硬是將案子「移轉」到新北地檢。然而，新北處理的是「家暴案」，他們去北檢告發的是「洗錢」和「偽造文書」等，犯罪事實根本不同，何來任事用法兩岐？
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