民進黨今舉辦高雄行動中常會「關鍵72小時 台灣隊站出來」，據轉述，中常委喊出，高雄市要開出「不同意票」數要開最多、台南市開出「不同意票」比例最高，身兼黨主席蔡英文總統也點頭贊同。

據轉述，民進黨祕書長林錫耀強調，全黨經過一個月的力拚宣講，四個項目民調已經拉近，趨勢對民進黨有利，立委、議員等都很努力把公投說明會等活動，當選舉在拚，全體相當團結且一致，這跟國民黨不一樣，新北市長侯友宜日前發的長文，反而看到國民黨分裂。

民進黨今行動中常會今在高雄召開，據轉述，蔡總統詢問大家對這次公投動員的狀況，「聽高雄市長說，票會開最多，那約6萬黨員，票會怎麼開？」

據轉述，黨部主委趙天麟當場也表達，基層已經動起來了，有信心開出全台最多票。台南立委中常委王定宇就接著說，他幫市長黃偉哲講一下話，台南會開出不同比例的票會最高；並當場點名，因為兩位黨副祕書林飛帆、林鶴明都是在地人，要回台南動員。黃偉哲聽完則在台下大力鼓掌。

大家對於這個目標，蔡英文也問與會高雄黨公職有無信心，與會都說「很有信心」；湧言會議員黃文益說，他開了多場說明會，還有藍營里長帶人來聽，明天要辦第七場；湧言會議員林智鴻也說，常會後要馬上去掃街，擔心老人家會搞混，都直接叫大家蓋「三個字」的那一欄；新系市議員邱俊憲，高雄現在連垃圾車都有提醒公投日要去投票，最後一晚造勢很重要，也盼大家都去參加。

今中常會邀請在地航太科技大廠駐龍精密科技董事長王昆生，擔當產業代表力挺民進黨公投四個不同意立場。王昆生說，他站出來挺民進黨公投，「大家會問美國牛肉跟我做飛機、機械的有什麼關係？你們也許不知道，美國人如果生氣，有可能我們的東西很多材料、技術要輸出許可，我們若未獲准，可能我們就不能標那個東西。」所以這次公投，他是鼓勵他們的員工與在地的市民都不同意，用高雄翻轉北部。

他還爆料，台灣兩艘潛艦裝置魚叉飛彈，就是靠他們才不用「剖肚」，因為他們公司與波音、格魯曼都有合作。包括潛艦的魚叉飛彈，「我們有兩艘舊的，技術我有幫忙到，不然要剖肚子才能把裡面的東西拿出來，才修理好。

談到產業在高雄發展，王昆生說，打趣表示，高雄以前被講沒有產業投資、更沒有五缺問題，讓他開工廠時滿開心的，因為要土地有地、要人才有人，要水要電都有，「但現在我們要跟台積電競爭了」；現在他們努力擠入產業中段班，要跟一堆大廠競爭，「我也沒在怕，直球對決了。」還打趣把講稿隨手一翻，「這個講稿是（高雄市）經發局寫的，我也不想照著講。」台下笑聲一片。