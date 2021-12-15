由臺北市政府、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會所主辦的臺北網紅節，日前於台北東方文華飯店舉辧【KOL影響力論壇】，除分享台灣目前市場運用網紅行銷內容外，特地邀請到秩宇總經理高慶俞，以「跨進全球網紅市場，深度解析歐美日網紅生態」為題，分享如何做跨國網紅行銷。

高慶俞指出，全球網紅市場發展趨勢走向，除了平台多元化之外，奈米、微網紅分眾網紅專業化，而為達到精準行銷，以數據化分析品牌與網紅受眾，再者找到適合有帶貨力的網紅並不容易，故此，品牌和網紅維持長久合作關係也是重要的關鍵點。

當消費者沈浸在手機時間愈長，就更受到信任經濟影響，也因此消費者選擇信任的網紅，加速購買決策過程，其中影音建立消費者共感經濟，影響最深，據數據顯示，有55%會因網紅影片產生購買行為，68%自然注意到商品內容，56%則認為影片傳達能貼近實際需求，而網紅推薦品牌能有效連結產品到消費者，此成為現重要趨勢。

秩宇高慶俞總經理分享國際網紅行銷方式。(圖/太陽星網路科技公司提供)

以全球十大電商市場銷售額來看，將2021年4.35兆美元，成長至5.42兆美元，其中大陸市場佔比達64%；而吸引台灣企業進入全球跨境電商佈局，成熟的電商平台經濟及社群媒體為重要的考量條件，據2021 跨境電商焦點報告，在出口拓銷市場主力分佈為北美佔58.3%、歐洲37.4%、東南亞37.4%。

台灣品牌跨境到美國市場，美國市場講求產品CP值，最大的亞馬遜市場有高達89%的Prime會員，買家留評率高，網紅風格強烈，較不受拘限，但需注意文化議題，如性別、種族、宗教等。而歐洲市場重視產品品質，線上購物用戶約3億人口，相較美國市場競爭較低，和網紅合作首先要提出明確的商業目的，如提高品牌或產品知名度、折扣優惠訊息或強化轉換率等，此外，品牌核心價值需貼近網紅個人理念，如有環境友善及社會責任等議題，較能吸引歐洲網紅共同合作。

臺北網紅節現場也吸引國外網紅前來聆聽KOL影響力議題。(圖/太陽星網路科技公司提供)

在日本市場，地理位置近、物流費用低，消費者退貨率低，品牌忠誠度高，電商平台積累點數機制；但日本網紅注意工作排程，產品需有認證資訊，PO文內容是否能再做二次運用也需明確說明，如合作圖文或影片有上架其他地方的需求(Amazon刊登頁、Instagram、品牌官網等)，明確溝通輪播平台的放置時間，清楚指出合作內容須放置的地方，最後轉貼網紅合作內容時，一定要標註來源。

而台灣網紅行銷較其它國家不同在於，網紅開始自創品牌或聯名商品，並大量進駐新平台，嘗試不同的轉變，並找到不一樣族群的粉絲，今年台灣因疫情之故，大部分品牌需要變現轉換率，故此直播及團購型網紅行銷也是目前熱門的行銷趨勢。

而秩宇公司秉持「協助台灣企業走出品牌路，讓台灣品牌邁向國際」的理念，在擁有豐富的國際網紅行銷及數據分析，也了解亞馬遜、eBay、樂天電商平台的行銷模式，成功輔導上百家台灣中小型企業，快速開拓海外市場，至今已累積上千家品牌服務經驗，在高慶俞帶領下，視宇及秩宇兩間公司榮獲新貿獎最高榮譽金獎之肯定。

臺北市政府和旺旺中時媒體集團共同主辦臺北網紅節，左起秩宇總經理高慶俞、太陽星網路科技總經理林淑黛、臺北市產發局局長林崇傑、臺北市副市長黃珊珊、ikala營運長鄭鎧尹、臺北市商業處處長高振源。(圖/太陽星網路科技公司提供)

臺北網紅節論壇闡述KOL影響力，特別規劃國際網紅行銷議題，希望在疫情之下，協助台灣企業快速轉型，並擴大營收版圖。對此有興趣者，詳情請洽: https://lihi1.com/XdGOF