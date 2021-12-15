宜蘭縣政府呼籲民眾務必落實防疫原則。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

平靜了好一陣子，宜蘭縣14日再度出現新冠肺炎確診者足跡，也讓民眾緊張起來，宜蘭縣長林姿妙15日呼籲民眾，面對變種病毒時務必提高警覺，但不需要恐慌，也提醒民眾如曾於相同時段出入相關場所，切記要進行自我健康監測，如有出現症狀應儘速就醫。

縣府表示，案16859號在11月26日由柬埔寨入境，在台北市的防疫旅館完成14天居家檢疫後回到宜蘭，個案持有入境前3日內的陰性證明，並在入境後的11月27日以及解除檢疫前的12月9日接受採檢，報告皆為陰性後在12月11日返回宜蘭。

但個案隨後在12月13日上午因喉嚨痛，使用自費家用快篩檢測，結果呈現陽性，個案隨即通報衛生局，經衛生局安排到醫院進行PCR篩檢，採檢結果為陽性且CT值為12，衛生局接獲通知後立即安排個案入院治療並展開疫調，同時匡列接觸者同住家人3名及自台北返家時接送的1名親友，共有4人接受居家隔離，所幸PCR結果皆為陰性。

縣府表示，這名個案返家後進行自主健康管理期間，僅至住家附近商店購物，足跡為12月12日12時55分至13時10分至7-ELEVEN 佳美門市（五結鄉中正路二段127號）購物，全程都有佩戴口罩，而店家在接獲通知後，也立即完成清潔消毒，員工進行PCR採檢皆為陰性。

衛生局表示，目前在宜蘭與該個案接觸過的人員採檢結果皆為陰性，請民眾不必過度恐慌。