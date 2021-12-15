大陸國家統計局15日發佈11月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，顯示11月新房價格上漲城市9個，這讓上漲城市數量連續6個月減少，同時新房價格下降城市59個、占比超過84％。二手房部分，11月僅3個城市價格上漲，上漲城市數量連續8個月減少，價格下降城市62個、占比更達90％。

據《21世紀經濟報導》引述合碩機構首席分析師郭毅認為，當下看「穩中有降」仍為房市主旋律。12月新房、二手房價格較大機率仍處於穩中下行，明年上半年市場有望迎來寬鬆或上行機會。

雖然10月以來包含人行、大陸銀保監會發聲支持房地產信貸與合理購房需求。但郭毅表示，從信貸適度寬鬆到樓市成交量由下行轉為上升，需要2到3個月時間，或還要經歷1到2個月，市場才可能迎來價格轉折。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，就目前看二手房下跌幅度大於新房，在信貸適度寬鬆之下，新房優勢可能更明顯，二手房外部環境欠佳，房東和購房者觀望情緒明顯。