潘政琮基金會與科技公益協進會今日共同宣佈深化合作，潘政琮將於 2022 年開始另外贊助一場於南加州名為『AJGA 潘政琮基金會錦標賽，AJGA CT Pan Foundation Championship By CT Pan』的比賽，科技盃的比賽正式成為這場賽事與在休士頓續辦的『潘政琮青少年錦標賽 AJGA CT Pan Junior Championship』的台灣外卡資格賽，目標培養台灣高爾夫奧運明日之星。

透過資格賽脫穎而出的六位選手將自動取得兩場比賽的資格，科技公益協進會並會補助選手參加兩場比賽的旅費。潘政琮表示，雖然潘政琮青少年錦標賽只舉辦了兩年，我們看到了改變與巨大的收穫，選手來到海外比賽開拓了視野與格局，也讓美國的大學教練們注意到台灣是一個寶貴的人才庫。我們的選手勤奮並且守規矩，大學教練們非常喜歡。過去兩屆參加過潘政琮公開賽的選手，其中林銓泰、盧昕妤已經分別在華盛頓大學與奧勒岡大學成為校隊主力，許淮茜、陳季群、郭杰倫與吳睿東都已與校隊簽約或是口頭承諾。

我們希望能讓更多台灣優秀的青少年選手有機會來美國比賽進而吸引學校教練注意爭取大學獎學金。陳季群今年才 16 歲，他今年暑假打了五場 AJGA 的比賽有四場打進前五名，一場第 14 名，以極快的速度吸引非常多美國大學教練爭相爭取，他只花了一個夏天就為自己賺到了大學四年的全額獎學金。然而，經過我與太太討論，我們的選手千里迢迢來到美國，除了打我們主辦的比賽，其他賽事都要從資格賽打起，因此，我們才決定多舉辦一場，讓選手至少可以完整參與兩場比賽。賽事命名方面，今年潘政琮基金會在奧運之後獲得不少來自台灣的小額捐款與義賣 T-Shirt 的收入，我們決定直接命名這第二場比賽為『AJGA CT Pan Foundation Championship』。賽事時間地點我們也有特別安排，『潘政琮青少年錦標賽』舉辦在六月底，隨後選手可以飛到南加州參加 IMG Junior World，接著兩週後可以開車就參加『潘政琮基金會錦標賽』，若搭配其他比賽的資格賽與參觀學校的計畫，選手們可以在美國排出一個完整的行程，讓整個暑假能夠豐富並且有效率。

過去十年來，從 2011 年潘政琮上大學開始，恩師盧宏宗就提出運動員需要好好受教育的想法，儘管當時國內質疑聲浪非常高，我們每一年陸續舉辦座談會、訓練營到辦比賽，潘政琮以自身的經驗不斷分享美國大學與 NCAA 給他帶來的幫助，到如今，我們很開心台灣的選手與家長多認識這一條路，生涯多一個選擇，透過打球幫自己爭取到美國大學，幫助自己人生的路走的更加寬廣而不是變成運動員以後路就越走越窄。

潘政琮基金會一年贊助兩場比賽與 AJGA 續約三年，簽約金估計將超過千萬台幣，但潘政琮表示，現在的美國大學學費已經是連美國人都難以負擔的昂貴，加上選手的訓練、比賽與生活，只要我們有更多的選手能夠取得獎學金，這會是非常值得的投資，我們需要有大量的選手得到更好的教育、訓練與競爭環境加上國際視野，台灣的高爾夫球才能跟上世界的腳步，就像 2014 年打完亞運以後決定赴美讀大學的俞俊安，今年剛大學畢業就展示了扎實的實力，他有極高的機會能夠出戰下一屆的奧運。

潘政琮老婆林盈君表示，基金會大部分的資金來源還是來自潘政琮本身與小額捐款，我們並沒有大量的對外舉辦募款，因為我們希望能夠在以自己的能力做出一些成績以後，如果有公眾或是企業認同我們的理念再歡迎他們加入我們的行列。培養選手需要很長的時間，借用美國大學校隊的系統替我們磨練選手，完成業餘轉職業前最重要的最後一塊拼圖。

台灣科技公益協進會理事長宣明智說，「台灣科技公益協進會一直以來致力培植年輕高球選手邁向國際。科技盃賽事能成為「潘政琮青少年錦標賽與潘政琮基金會錦標賽」台灣唯一外卡資格賽，與有榮焉。我們今年贊助參加潘政琮 AJGA 比賽的選手陳宣佾與郭杰倫表現精彩。陳宣佾選手更一舉打進美國青少年業餘錦標賽，令人矚目。因此，我們十分高興能持續與潘政琮基金會合作，協助更多台灣優秀選手追隨潘政琮選手的腳步，站上國際高球舞台發光發熱。」

潘政琮基金會與科技公益協進會將於近日簽訂合作備忘錄，承諾未來三年持續為培養下一代的高爾夫明日之星一起努力。