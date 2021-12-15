台北市中正區防疫旅館接連兩例確診，分別是案16859及擴大採檢發現的案16870。台北市副市長黃珊珊今召開記者會說明，個案在美國回來第二天、12月6日就不舒服、有發燒，採取通訊診療，用藥之後緩解，到12月14日採檢案16859可能接觸者才確診，但他在12月5日已經採檢，結果是陰性，12月6日並沒有再採檢。

黃珊珊表示，中央判定16859屬於境外移入，但這位民眾經過14天檢疫結束離開檢疫所後，發病確診，北市政府不敢大意，希望進一步確認感染源，在防疫旅館及相關接觸者加以擴大匡列隔離採檢。

黃珊珊指出，案16859在11月26日入境，到中正區防疫旅館入住到12月10日，離開前採檢後也是陰性，回到他的家後在12月13日出現喉嚨痛，自主管理期間快篩檢驗陽性，到醫院採檢確診，CT12，已接種兩劑疫苗。

黃珊珊指出，北市接獲通報後在12月14日立刻進到防疫旅館，進行疫調、匡列、清消、全面採檢，結果發現案16870在12月14日確診，12月5日從美國回來，檢疫期到12月19日，但他在美國回來第二天，12月6日就不舒服，在防疫旅館表示有發燒，採取通訊診療，用藥之後緩解，後來一直待在防疫旅館，到12月14日採檢案16859可能接觸者，才確定他是CT值31，這時候已經沒有症狀。

對於16870個案12月6日不舒服當下沒有篩檢，到14日才採檢出來，是否有疏失？黃珊珊說明，個案不舒服會通報衛生局，會安排通訊診療，他在12月5日已經採檢，當時是陰性，12月6日因為前一天才採檢，就先了解症狀、做投藥，沒有採檢主要是因為前一天剛剛才採檢。