四大公投決戰本周六，高雄在地社團「打狗英雄聯盟」今（15）日邀請4位北漂青年學子及在地青年，針對公投亂象以青年角度表達看法。青年直言，有不少同學都不知要公投，甚至不解公投要投什麼？但這一票攸關台灣未來發展，「再不回家，民主就變民進黨作主」。

北部大學生林佩蓁直說，身旁同學對於公投意涵不太了解，質疑問題出在政府沒給更多正確資訊，甚至讓真相被掩蓋。而公投綁大選議題，對於在外打拚的北漂青年很有感，每次搭高鐵來回就要3000元，恐怕影響投票意願，認為必須公投綁大選，這一次呼籲青年能返鄉投票，實現民主自由。

台北大學學生黃騰憲認為，年輕人必須理性思考做決定，不被口號式、恐嚇式的危言聳聽綁架意志，也奉勸青年別淪為執政黨動員的機器。同時也提醒學子勿忘當初推動藻礁公投時「粉紅風暴」的血淚經驗，這次要站出來共同守護環境，並反對政府強推危害食安的萊豬政策。

曾是英粉的中正大學政治所碩士生王威智怒批，執政黨斗膽拿人民納稅錢宣傳四個不同意，用洗腦式的反公投講座，一步步在掏空台灣未來，簡直是「渣男政府」，應當把預算加強社會安全網、解決青年低薪問題等更急迫性的政策上。

高雄在地青年劉志凡則不滿提到，執政黨宣傳公投手法很惡質，包括將萊豬改為美豬，企圖讓民眾誤解事實，更聽到坊間在宣傳不要讓瘦肉精進來，就必須投「不同意」的惡劣耳語宣傳手段。此外，他也怒批民進黨「公投投到十二點」的說法是斷章取義，多數民眾不可能排隊那麼久，中選會不該斷然修法公投不綁大選，影響人民行使民主的權益。

會中，青年共同呼籲，青年世代珍惜參與公民投票的機會，年滿18歲都能行使投票權利，盼高雄在地青年與外漂青年都要檢視執政黨推動相關政策的歷史紀錄，才能讓議題真相無所遁形。

打狗英雄聯盟也重申，「四個都同意」符合多年來多數民眾反映的社會價值，青年朋友應該返鄉票投「四個都同意」，給執政黨一個教訓。