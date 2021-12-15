雲林縣府3年來以永續發展為主軸，依循聯合國永續發展指標（SDGs），圖為縣長張麗善（右）獲贈一顆使用環保材質花盆種的聖誕紅。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善本月25日就任滿3周年，雲林縣府將在縣立體育館舉行「永續方舟 雲林先行」特展，展期自23日起至明年1月12日。23日也將舉行向縣民報告記者會。

新聞處長羅處東指出，「永續方舟雲林先行」特展將有4大展區，呈現雲林2030年的糧食、生態、樂齡、科技的永續家園面貌。本次特展將以無限符號「∞」為主視覺，所使用的材料超過8成也都是環保材質，具體呼應永續發展主題。

羅楚東說，縣府3年來以永續發展為主軸，在農業、觀光、環保、能源領域展現與以往截然不同的施政思維，包括引進「零廢棄資源化系統」（ZWS），每日把100公噸垃圾變成40公噸燃料棒；推出低碳旅遊，轉型為觀光大縣；打造符合國際標準的冷鏈園區，減少碳足跡；宣示各局處施政必須依循聯合國永續發展指標（SDGs）。

他表示，張麗善縣長在永續發展的架構下有6大施政核心價值，低碳永續、健康友善、整合創新、智慧創生、共容共融、服務效率，使雲林成為與環境共融的智慧城市，23日除了策展外，也將舉行記者會向縣民報告3年來基礎建設的成果。