近來國內物價漲聲響起，以身為里民好鄰居的美廉社為主體的三商家購(2945)不考慮跟進漲價，三商家購總經理邱光隆表示，零售業者商品定價權是供應商，配合公司定位，我們自有品牌及進口產品不會漲價，公司與蝦皮合作店到店示範店12月底前有機會達10家。

疫情致使供應鏈不穩定，原物料價格高漲，加上塞港推高運價，全球通膨壓力顯現，品牌廠、國內餐飲及零售業者因成本上揚壓力紛紛調漲價格，不過三商家購暫不考慮跟進漲價。

邱光隆表示，零售通路定價是根據定位，供應商決定商品價格，配合零售定位來決定商品售價，此波漲價主要是因供應鏈不穩定，造成生產成本變異，加上貨幣供給推升了物價，但這樣的情況屬短期影響，市場普遍預期明年物價就會回穩，長期來看，價格應該由市場供需決定，我們除星期五、星期六及星期日針對跟民生相關產品積極促銷，我們也承諾，自有品牌及進口產品不會漲價。

台灣本土新冠肺炎疫情改變了生活習慣及消費方式，讓消費者往線上靠攏，三商家購除持續展店，亦積極佈局線上，三商家購日前宣布蝦皮及foodpanda合作，希望藉由雙方合作，讓蝦皮線上客戶轉到線下，在三商家購取貨及寄貨時完成採買；並藉由foodpanda讓三商家購客群從半徑250公尺擴大至3到5公里，提升消費者對美廉社認知，並吸引他們到店。

美廉社自2021年第4季起與蝦皮店開展到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取件服務，鎖定取貨人流之「順手買、順便帶」商機，邱光隆表示，預計12月底前台中以北蝦皮店到店示範店有機會達10家門市。

美廉社亦與foodpanda生鮮雜貨合作，讓社區鄰里及平台消費者都可以隨選、隨訂商品輕鬆到家，三商家購看好線上潛在消費客群實力，預期平均客單比實體門市多上10%漲幅，「美廉抵家」概念隨之興起。

藉由與蝦皮店到店示範店及foodpanda生鮮雜貨等跨品牌合作，三商家購積極布局數位店型，擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20%以上之成長。