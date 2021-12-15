工業電腦廠廣積(8050)今日召開法說，董事長林秋旭坦言近2年營運不甚理想，但營運已在去年落底，今年在缺料嚴峻狀況下仍顯著復甦，目前最壞時間已過，隨著調整效益逐步顯現，希望未來幾年營運持續成長、重返草創期的逐年成長軌道，股利配發金額亦可望回升。

廣積2021年11月自結合併營收4.54億元，月減達19.82％、年減2.5％，為近4月低點，主要受子公司廣錠出貨高峰已過、營運明顯轉弱所致。若排除廣錠影響，則廣積自體11月合併營收約3.82億元，僅月減6.99％、年增達20.18％，營運狀況維持高檔。

不過，由於自體及廣錠營運均顯著回升，廣積前11月合併營收54.58億元、年增達40.06％，已提前改寫年度新高。其中，廣積自體合併營收約38.34億元、年增達42.7％。子公司廣錠16.24億元、年增達34.22％，已提前改寫年度新高。

廣積總經理許吳樁表示，公司產品主要分為3大項，前11月營收貢獻為網通約42％、工業自動化38％、智慧零售約14％。今年營運在缺料嚴峻下仍顯著回升，動能主要來自網通專案量產出貨帶動，工業自動化亦有成長。

林秋旭及許吳樁指出，今年零組件缺料狀況前所未見，以成熟製程的電源管理IC等低階主動元件最缺。所幸在公司努力下，今年訂單達交比仍達60～70％，雖然在現貨市場購料增加採購成本，大部分客戶均接受漲價。

林秋旭表示，目前到明年中均未見缺料趨緩跡象，不過客戶對此提早下單、上半年便已預下訂單到明年底，使公司得以提前向供應商下單因應。預期明年上半年仍會受缺料影響，但下半年可望逐步紓解。若明年整體缺料狀況改善，則整體業績成長動能將更可期。

展望後市，廣積看好網通及智聯網（AIoT）兩大應用場域，包括5G帶動的雲端及邊緣運算，及工業自動化、智慧城市、運輸與物流、零售管理需求。許吳樁指出，今年再度新接2、3個中大型及6個小型網通專案，可望持續挹注營運成長動能。

廣積因應客戶需求，去年斥資6.8億元買下正峰新桃園平鎮廠，林秋旭表示，平鎮廠總面積較目前新莊及三重廠合計還大，產能足敷未來3～5年需求。對於近期最夯的元宇宙商機，則預期在邊緣運算及網安方面可望間接受惠。