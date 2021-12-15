根據周二發布實驗室研究報告，莫德納、嬌生和輝瑞/BioNTech這三種獲得美國授權使用的新冠疫苗似乎對Omicron新冠變種病毒的保護力都明顯減弱，但加強針可能恢復大部分的防護力。

這份由麻省總醫院（MGH）、哈佛和麻省理工學院所取得的研究結果尚未經過同行評審。

研究人員發現，按照這3種疫苗的常規接種方案（莫德納與輝瑞/BioNTech接種兩劑，嬌生接種一劑），其對Omicron變種病毒的抗體中和全都「很低或沒有」。

但研究也發現最近補打加強針的受試者血液中，對Omicron變種病毒都產生了有效的中和反應。

參與研究的科學家並表示，Omicron病毒比之前的「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC）更具傳染性，約是目前主流株Delta的兩倍，不過Omicron可能很快就會取代Delta，成為世界上主要的新冠病毒株。

世界衛生組織（WHO）周二警告Omicron變種病毒的傳播速度之快，超越之前任何病毒株，而且這個新變種病毒可能已經入侵大多數國家。

世衛組織總幹事譚德塞周二表示，現在已有77個國家發現Omicron病毒感染病例，而現實是Omicron可能已經存在於大多數國家，即使尚未被檢出。

根據美國疾病管制和預防中心（CDC）統計，Omicron變種病毒正在美國快速傳播，現在已經占美國分析樣本的3%，而一周前這個比例還不到1%。

美國所做的這項試驗結果與最近發表其他研究相符。牛津大學研究人員周一表示，輝瑞和阿斯特捷利康（AstraZeneca）的兩劑型新冠疫苗接種方案對Omicron變種病毒無法誘發足夠的中和抗體。