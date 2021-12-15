有網友14日晚間在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳一段影片指出，他在屏東潮州傘訓場附近目擊傘兵在跳傘過程發生傘線纏繞意外，傘兵還因此差點摔死，該文一出引發熱議，對此，軍方澄清是「傘兵訓練扎實、並未受傷，只是著陸點不理想」。

網友發文指出，現場目擊屏東傘兵訓練降落傘打結，重摔在地差一點摔死，且現場都沒有緊急救助，痛批「百姓繳納養這些官不知道在幹什麼」，希望那個兵他沒事。而該文一出後，隨即引發熱議，不少人跟著擔心起這位傘兵，也質疑軍方的處理過程。

對此，軍方證實13日一早在傘訓時確實有傘兵「傘繩纏繞」，但這一切過程都符合空中標準作業程序應變，傘兵在半空中發生傘繩纏繞時，因遵守SOP程序而未受有半點傷，只是著陸點不是很理想，降落在柏油路上，而經醫護人員檢查後，確定沒有受傷，且他還是自行走回基地，並未有「差點摔死」一事。

軍方強調，跳傘與飛行一樣，會面臨許多臨時狀況需要處置，當中最常見的就是傘繩纏繞，因此跳出機艙後必須先數4秒、抬頭檢查傘，而若有纏繞情況，必先行解開等標準作業程序。

軍方說，官兵都要經過「地面訓練」、「測評」2個階段的訓練，完成後才能登機跳傘，而該名傘兵也確實做到「訓練紮實、應變得宜」，相關跳傘資格與空中處理程序都沒有問題，呼籲民眾不用緊張。

軍方進一步指出，該名傘兵是由空軍第六聯隊C-130運輸機載運至潮州傘訓場上空進行傘訓，但有軍事迷發現，該名傘兵戴有新加坡星光部隊的「貝雷帽」，對此，軍方不願證實是否為星光部隊在台接受傘兵訓練的官兵，但附近攤販都稱，「他們不是台灣的阿兵哥，是外國的，來這邊跳2、3天了」。