台北市觀光傳播局長劉奕霆。（摘自北市府直播）

農曆春節即將到來，昨日晚間桃園機場出現的首個入境高峰期，人數高達3000人，中央為此暫時將集中檢疫所預約關閉，以便因應未來疫情發展，外界憂心北市防疫旅館量能恐不足。對此，台北市觀光傳播局長劉奕霆15日指出，年底前房間數將達1.2萬間，未來還會持續新增，即使明年1月1日會達7成、1月8日達8成以上，但目前看來還是足夠。

北市府今日舉行防疫因應記者會，媒體詢問防疫旅館量能狀況。劉奕霆指出，目前有153家防疫旅館、共計1萬800個房間，到今天為止房間數將破1.1萬間，12月31日前會再新增1000間、達1.2萬。

劉奕霆說，以現在訂房系統來看，明年1月1日起將達7成滿，1月8日後將超過8成以上，但量能目前看來還是足夠，因為1月底前還會新增房間數。此外，即將上線的防疫旅館員工約有 4000人，這群人第1劑幾乎打完，第2劑則有超過9成5施打，未來將盡快進行第3劑接種作業。