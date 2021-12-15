雖然美股續回檔整理，15日台股卻開低震盪向上收紅，外資縮小賣超力道，在匯市有進有出，但出口商仍進場拋匯，提供新台幣支撐，午後由貶轉升，上演股匯雙漲，終場收在27.804元兌1美元，升值1.2分，終結連三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.68億美元。

外匯交易員指出，美國最新發布的11月生產者物價指數（PPI）再飆高，國際美元應聲走強，美股四大指數續回檔整理，主要亞股也跌多漲少，台股在航運及權值股領漲下，終結連三個交易日收黑，小漲60點至17660點，外資縮小賣超台股新台幣61億元，且匯出資金保守，但出口商在27.8元價位拋匯積極，支撐新台幣由貶轉升。

外匯交易員表示，通膨還在飆，看來美國聯準會（Fed）這次會議應該就是加速縮減購債及提前升息，若會議結論並未更鷹一些，力道符合市場預期，將出現利空出盡效應，金融市場因不確定性抵定，匯股市有機會啟動一波年終行情，短線新台幣不排除重返27.7元價位常態。