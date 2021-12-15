全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）秉持著「永續經營、社會關懷為己任」理念，推廣公益活動不停歇，拋磚引玉號召公司員工與旗下福德巧新基金會，總動員做公益，參與台灣世界展望會雲林中心「手舞足蹈 課後照顧班」在地關懷公益活動起跑，提供雲林大埤鄉弱勢兒童更多教育資源，統計今年兩學期，共計捐助約44萬元。

巧新付諸行動，讓資源短缺的大埤鄉孩童有個安全處所，安心地完成學校課業，獲得課業指導學習機會與動機；同時藉著繪畫、運動等才藝學習，培養孩童專注與提升自信。巧新亦盼透過積極參與各項公益活動，喚起社會大眾的關懷及重視自然環境維護，一同「創造無限、夢想不滅」。

巧新董事長黃聰榮表示，教育是每個孩子不可被剝削的權利，巧新與基金會長年來結合社會資源，投入助力兒童早療、兒童福利、弱勢長者及急難救助等社區項目關懷服務，包括配合世界展望會、雲林家扶、犯罪被害人協會及長照論壇等。今年更投入贊助包括屏東縣城市棒球隊、雲林2021年全國中等學校運動會、虎尾立仁國小女子籃球隊等，期能讓優秀選手留在雲林本地就讀，完成小球員心中的球員夢。

另巧新也助力弱勢學童走過家庭最艱困的時刻，堅持向學，給予最充足的物品資源與環境，讓孩子延續追求夢想的自信，培育更多明日之星，今年度包括巧新公司、基金會，及黃聰榮董事長個人等，已累計捐贈逾400萬元參與各項社會關懷公益活動。

近期，巧新董事長黃聰榮個人與基金會齊步捐贈新台幣共40萬元，給予虎尾立仁國小女子籃球隊明年度的經費。

虎尾立仁國小校長邱慧俐表示，「虎尾立仁國小籃球隊」過去15年來，曾多次代表雲林縣摘下全國冠軍、亞軍的常勝軍，是雲林在地國小籃球運動重要推手之一，但該球隊參加比賽或移地訓練經費所耗甚鉅，每年花費不包含裝備、食宿交通等，動輒逾新台幣10萬至百萬以上。

今年承蒙巧新科技黃董事長及福德巧新基金會贊助該校球隊，對於在地企業願意投入公益，以回饋社會，師生親都無比的感動。目前經費已投入在女籃球衣、高雄打狗盃比賽，並規劃下學期全國賽及賽前的移地訓練。

巧新持續落實雲林「三心」，用實際的行動連結更多「善心」，傳遞有溫度的在地「愛心」，發揮台灣在地的「暖心」公益精神，將不定期舉辦與參與各項社會關懷公益活動，同時也希望在地各企業、基金會、大眾一同響應，齊心幫助弱勢族群，讓『創造無限、夢想不滅』的愛心觸角，可延伸至在地的各角落及善盡企業社會責任。