日前新北市泰山區一名65歲廖姓老翁於LINE通訊軟體上看到有關投資比特幣的訊息，號稱每年可固定領高達30%的利息，群組內更有「過來人」大方分享獲利經驗，讓老翁不疑有他，到泰山區的農會準備匯款11萬餘元，匯款的金額雖然不高，但機警的許姓行員聽到老翁這筆款項是要用在投資，卻匯往個人戶，認為老翁可能遭到詐騙。所幸警方平時皆會至轄內金融機構、超商宣導反詐騙，並建立速迅的通報機制，許員立即通報轄區明志所到場察看。

比特幣高額報酬誘騙退休翁，機警行員通報警及時攔阻。(林口分局提供)

明志所警員許嘉容獲報後火速到場，與廖翁確認其投資相關細節後，便明確告知廖翁這是詐騙，群組內的「過來人」很可能都是詐騙集團的暗樁，讓人誤信真的有高額報酬，誘使被害人上鉤，所以千萬不要相信網路上來路不明的資訊。廖翁聽完員警的講解後才恍然大悟，表示好險有熱心的警察與行員協助才能保住辛辛苦苦攢下的積蓄。

警方也提醒民眾，近年來網路上盛行投資詐騙，透過高額報酬或是炫富的方式，誘使被害人上鉤，待被害人匯款後便表示投資失利或是直接失聯，詐騙民眾的財產，故千萬不要相信網路上來路不明的消息，投資應透過政府立案的金融機構，才能保障財產安全。