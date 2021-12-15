大陸外交部發言人趙立堅今天（15日）主持例行記者會。有記者提問，14日，美國國務卿布林肯在印尼訪問期間發表演講稱，從東北亞到東南亞，從湄公河到太平洋島嶼，很多人擔心中國的侵略性行為，美國決心確保南海航行自由。演講還提及南海仲裁案裁決，請問中方對此有何評論？

趙立堅說，我想先說幾個簡單的事實，長期以來打著航行自由的旗號，在南海興風作浪，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險的不是中國；蓄意挑動南海爭議，挑撥地區國家關係的不是中國；動輒派大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、軍事演習，非法闖入有關國家領海領空及島礁鄰近海域空域的也不是中國。關於採取上述行徑的是哪個國家，我想在座的各位心裡都非常清楚，希望美方官員不要顛倒黑白。

趙立堅表示，美國喜歡拿《聯合國海洋法公約》和所謂南海仲裁案說事，言必稱基於規則的秩序，那麼請美國先加入公約再說。南海仲裁案嚴重違反國家同意原則，所謂裁決嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的，無效的。

趙立堅表示，美國動輒以國際法衛道士自居，請美國先執行好國際法院的判決，執行意見以及聯大決議再說。美國對國際法和國際規則合則用，不合則棄。這一套利己主義和雙重標準的做法早就喪失了信譽，也越來越行不通。美國言必稱所謂維護南海航行自由，那不過是美國先進軍機軍艦在南海耀武揚威，尋釁滋事的航行自由罷了。美國在國際上橫行霸道，動輒單邊制裁，長臂管轄，濫用國家安全理由無理打壓別國企業，大搞經濟脅迫，早已成為霸權、霸凌、霸道的典型。

趙立堅最後強調，美方應該尊重事實，尊重國際法和國際關係基本准則，停止破壞南海和平穩定、損害地區國家互信合作的錯誤言行。