玉米的營養價值高，是不少人烹飪時的必備食材，不過有網友要料理玉米時，發現有根玉米的顆粒排列雜亂、滿是坑洞，趕緊發文詢問能不能食用，釣出內行人解釋，這種玉米只是授粉不完全，還是可以食用，且有時口感更嫩更甜。農委會表示，挑選玉米時可以輕壓玉米的頭、尾，若觸感軟軟的，就表示玉米授粉不完全。

原PO前天（13日）在臉書社團《家常菜》發文表示，她剛從市場買菜回來，正準備料理玉米時，一剝開玉米的綠色外葉時，發現一根顆粒排列雜亂、滿是坑洞的玉米，與其他玉米看起來很不一樣。

從照片可見，砧板上有兩根玉米，右邊的與普遍常見的玉米一樣，粒粒分明且排列整齊，反觀左邊的玉米，外觀崎嶇不平外，玉米粒間還有坑洞，讓原PO不知該如何下手，趕緊發文詢問能否食用。

不少網友留言解答，這種玉米可以安心食用，而且甜又好吃，「單純營養不良而已，可以吃」、「授粉不均勻，但這種的口感吃起來好像比較嫩，也比較甜」、「很甜的玉米，很讚」、「正鄉下玉米，甜又好吃」，也有內行人表示，像這種長相怪異的玉米，其實是因為授粉不完全，導致發育不良，但還是可以食用。

根據農委會食農教育教學資源平台表示，若要避免挑選到授粉不完全的玉米，可以用手輕壓玉米的頭、尾，若按壓時覺得觸感軟軟的，就表示這根玉米可能發育不良，能食用的部分較少。