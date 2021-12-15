美國Ace Entertainment Films投資的新片《台北愛之船》今舉行媒體探班，台灣演員代表Janet、李淳出席，李淳在片中化身大學生，領同學們在台灣跑趴，是所謂的派對領袖，他笑說現實中自己的大學生活沒那麼精采：「雖然就讀紐約大學的時候去哪裡都很方便，有去享受夜生活的經驗，但我本身蠻無聊、蠻宅的，只能拿出別人的經驗，盡量用演技去詮釋。」

《台北愛之船》開鏡儀式主要演員與導演合影，平賀尼科（左起）、雀兒喜張、羅斯巴特勒、導演陳駿霖、廖艾莉、Janet、李淳同框。（影一提供）

李淳也提到導演父親李安即將返回美國，「疫情期間很奇怪，什麼工作都沒有，他都在家運動、煮菜，等到台北一開放，工作突然就爆滿，忙金馬獎，我有跟他一起去陪奶奶。他知道我有演這片，覺得很好，兒子有多一點的曝光跟作品」。據了解，李安本周就將離台。

Janet有看過電影的原著小說，知道這部片要在台灣拍就積極爭取試鏡，她笑說自己41歲被嫌老，只能試鏡阿姨的角色，並透露這回要演出貴婦，有大場面的戲，演出與上流社會人士打交道的戲碼，她說：「其實最想演1個更老的角色，我現在越來越喜歡演戲，反而不在乎年紀，我接受我就是40歲的女生。」另今天爆出王力宏離婚新聞，Janet跟王力宏老婆李靚蕾是好友，被問到這個時事題，她回自己沒看到這則新聞，等等再打電話關心一下。