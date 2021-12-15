6個中研院院士發表共同聲明，呼籲國人1218公投投四個「不同意」。（林志成攝）

本周六即將舉辦四項公投，王寳冠、李遠鵬、李德財、林明璋、陳良博以及廖運範等6位中央研究院院士今日聯名發布一封給台灣人民的信，呼籲國人為國家長遠與永續發展，負責任地明辨資訊，對四大公投案投下「不同意」。

公投第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」，訴求重啟2014年馬政府任內封存、停工的核四廠。

聲明指出，核四廠耗費15年建廠加7年封存，一號機歷時7年未能通過試運轉安全測試，未完工的二號機有高達1777項零件拆至一號機。在建照已過期、地質調查證實電廠下方有S斷層，加以核廢料處理至今仍未有解方的情況下，啟封核四續建在工程難度、經濟成本與社會接受度上明顯窒礙難行。

聲明說，根據原子能委員會評估，核四廠完工需10年以上，核四廠啟封並未能助益台灣目前已逐年減煤減空污的能源轉型進程，就算核四有機會完工，恐怕也將進一步陷台灣於巨大的核災風險中。

第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，訴求中油第三天然氣接收站遷離大潭以保護藻礁。

聲明表示，為回應國人對保育的重視，民進黨政府已然於2021年5月提出「再外推方案」，此修正案將使完工時程延長2.5年、增加150億預算，但得以兼顧藻礁保育、中南部減煤以及北部的供電自給與安全。

聲明強調，藻礁保育與國家能源轉型的整體發展並非零和遊戲，通過對能源轉型的整體進程設計，可以同時達到保育、守護居民健康以及能源安全的三重目的，從整體的永續與發展思考，他們建議本案也應投下「不同意」。

公投第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

聲明認為，台灣在2012年馬政府執政期間已開放萊牛，國人對進口牛的消費更甚進口豬，而台灣自2021年初開放美國萊豬以來，美豬在1月至9月間僅佔豬肉總進口量的5％，在開放萊豬進口上，政府也通過恪守國際食安標準、落實邊境抽檢、含量與產地標章，來保障消費者權益。

與此同時，6位院士認為，此案若過關，除了衝擊台灣後續在國際經貿組織中的參與機會，也可能使台灣因未能遵守國際貿易組織規範而遭受制裁。對於飽受中國威脅的台灣，將承受經貿與國家安全的雙重打擊。

公投第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

聲明說，「公投」的意義就是要公民能夠補充代議政治的不足。而公投綁大選將使這樣的投票與政黨競爭結合，喪失公投的意義。