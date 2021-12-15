藍營立委陳玉珍今天在衛環委員會問衛福部長陳時中、疾管署長周志浩、衛福部醫福會執行長王必勝可以忍受多久沒洗水澡。鄭郁蓁攝影

離島病患連想洗熱水澡都難！藍營立委陳玉珍接獲金門民眾陳情，衛福部金門醫院熱水供應系統日前故障長達一周，住院病患無法洗熱水澡，質詢時披頭就問衛福部長陳時中：可以忍多久沒熱水洗澡？陳時中自評「大概3天」；陳玉珍批，金門醫院熱水故障，院方稱需要一周維修時間，已經超出部長可忍受範圍，更顯離島困境。

今天立法院社福及衛環委員會審查「傳染病防治法部分條文修正草案」。陳玉珍質詢時，問衛福部部長陳時中、疾管署署長周志浩，以及衛福部醫福會執行長王必勝，「可以忍受幾天不洗熱水澡？」陳時中一開始回應「當兵的時候就曾經很久沒洗熱水澡」，陳玉珍繼續追問，如果是現在、在這樣的天氣下可幾天？陳時中回應「大概3天吧」，接著周志浩回應是3天，王必勝則比出3。

陳玉珍接獲鄉親陳情指出，金門醫院熱水供應系統故障，住院者沒有熱水洗澡非常不便。院方回覆指綜合醫療大樓鍋爐(兩顆)內膽及加熱器破損故障，且完全沒有備援方案，目前已緊急請修，但因相關零件須由台灣調貨，要等到星期三才有船班，因此預計修復完畢需耗時一周。

主管部立醫院的王必勝回應，金門醫院目前已經修好，實際影響約4~5天，當時有提供備援方案，用燒熱水方式供應熱水。

「這也超過部長能忍受程度」，陳玉珍不滿，連部長都只能撐三天，何況住院病人並非健康者，更不能接受，呼籲中央在這部分應強化離島醫院，建立「備援零件制度」，讓離島醫院可以在設備維護上更精進，有故障就即時更換。

陳時中允諾，對於離島維修零件不足部分，將設立備用方案因應；陳玉珍另要求立馬改進，陳時中也允諾可以。