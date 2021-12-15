位台中車站鐵鹿大街的歐棒咖啡12月推出了全台首創的「垃圾Plate」新品，使用通心粉、馬鈴薯泥做為基底，結合台灣在地食材與料理方式上桌前再淋上紅醬、黃芥末醬等各種滿滿主廚特調的醬汁。（馮惠宜攝）

蛤，到餐廳享用吃「垃圾」！台中一家餐廳最近上新菜，首創「垃圾Plate」，據悉這可不是無中生有，「垃圾Plate」是美式餐廳中一道經典菜，主要是將各類主食：如通心粉、馬鈴薯、炸薯條、肉類堆成小山，再淋上滿滿的不同醬汁，色彩繽紛又超有份量；業者研發台版「垃圾Plate」希望揮別疫情，讓大家用美食調解身心。

位台中車站鐵鹿大街的歐棒咖啡12月推出了全台首創的「垃圾Plate」新品，店長林沅誼說，在早期的工業大城羅徹斯特「垃圾plate」號稱是街上每間店必有的特色城市料理！甚至當地的棒球隊還會在自己的場地舉辦垃圾派對！由此便可知「垃圾特餐」到底有多受歡迎!

此次歐棒咖啡將垃圾特餐從地球的另一端引進台灣，使用通心粉及主廚自己手打的新鮮馬鈴薯泥做為基底，結合台灣在地食材與料理方式，如台灣熱炒店必點的金沙中卷，用歐棒主廚自製的鹹蛋黃醬，將新鮮中卷炒至色澤金黃，外表看起來油亮酥脆。或是將新鮮青蔥與松阪豬大火快炒，搭配特別挑選的韓國泡菜，以及上桌前再淋上紅醬、黃芥末醬等各種滿滿主廚特調的醬汁，看起來就令人忍不住食指大動！

最重要的是歐棒咖啡堅持用健康的橄欖油進行烹飪，並且，在歐棒的每一種醬料都堅持自己熬煮，不添加任何的人工防腐劑，因此看似熱量很高的垃圾盤，實際上卻少了大半的熱量。