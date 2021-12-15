在充滿溫馨與感恩氣氛的耶誕節前夕，遠東商銀與富蘭克林投顧善盡企業社會責任，宣布連袂舉辦5場「樂益心旅程．夢想無限大」兒童公益週末觀影活動，邀請台灣世界展望會的孩子們及遠東商銀貴賓親子共同參與，12月11日台北率先登場，現場歡樂又溫馨。

遠東商銀表示，該行與富蘭克林是長期且默契十足的基金理財夥伴，今年雙方把合作的觸角再延伸至公益領域，為讓更多小朋友有機會參與盛會，2022年將於新竹、台中、台南及高雄地區再舉辦4場電影欣賞會，串連全台傳遞及延續眾人的愛心與溫暖。

遠東商銀「樂益心旅程．夢想無限大」系列活動從今年8月起跑。遠東商銀總經理周添財表示，活動期間持卡人只要刷遠東樂家+卡，銀行即提撥一般刷卡簽帳金額千分之三，捐贈給台灣世界展望會，卡戶可滿足自己的消費需求，也能間接成為一股推動社會善的力量。

這次與富蘭克林攜手合辦兒童公益活動，除把握疫情趨緩的機會，以看場好電影來紓解大小朋友過去緊繃的生活情緒，更是希望再度喚起大家關懷社會的熱情，特別是兒童權益方面，讓資源不足的孩子也能享有基本受教機會，每個小小主人翁都將是國家未來的重要人才。

遠東商銀說明，該行與富蘭克林投顧也利用機會鼓勵客戶一起攜手做公益，當孩子們勇敢追夢的最佳後援，台灣世界展望會的代表，現場也分享孩子們最愛看電影配爆米花及可樂，感謝兩大企業滿足孩子們的期待。