受惠於台商回流，台積電等國內科技廠辦建廠需求強勁；加上商辦、住宅及公共工程案量增加，達欣工（2535）統計在建工程金額已超過600億元，是近五年來新高。達欣工指出，在設計規劃及整合能力提升下，雖各項營造成本增加，預期今年營業毛利率仍可比去年提升。

達欣工統計，手中在建工程中，近5成是科技廠辦、公共工程有2成5上下，近3成為商辦及住宅建案。

達欣工指出，今年營造業廠商，最重大的營運挑戰來自營建成本持續上漲，以及缺人、缺料。其中，公共工程公部門有物價調整機制，原物料相對有機會轉嫁。而民間工程公司則採取一接案即向原物料供應商下單策略，同時透過科技整合在設計規劃、施工管理等整個營造流程，精簡成本、提升營運效率，以維持、甚至提升毛利率。

達欣工今年前三季的營業毛利率14.24%，比去年同期提升近3個百分點；營益率10.28%，也比去年同期提升2.05個百分點。

達欣工今年前三季的EPS已達2.64元；由於第四季，是營造業傳統的入帳旺季，市場預估，達欣工今年全年的每股獲利將向3.5元挑戰。