2021年全球金融市場受惠於寬鬆的貨幣政策以及財政政策，在震盪中仍有出色表現，但2022年面對美國貨幣政策出現轉折、企業獲利成長趨緩等不確定因素，投資人該如何布局。野村投信表示，2022年投資難度與風險升高，但全球景氣持續復甦，資金相對充沛，只要在震盪回檔時掌握機會逢低布局，即可拉高勝率。建議投資人採取股六債四的比例，股票型基金以分散風險、表現穩健的環球股票以及長期成長趨勢看好的台股為主，債券基金則看好殖利率具備吸引力的高收益債與新興市場債。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，雖然通膨後續變化仍待觀察，但整體而言，投資人不需過度焦慮，且2022年第一季聯準會仍持續購債，雖然每個月挹注到金融市場的金額減少，但整體資金仍持續增加，加上各國財政政策的推行，資金面仍相當寬鬆。

因此，就2021年第一季來說，在景氣持續復甦且寬鬆資金環境支持下，股市投資價值持續看好，核心部位建議以景氣持續增強的美國股市以及先前回落、有望擺脫頹勢的陸股，新興市場則是個別表現，可以留意印度、巴西與台灣；債券市場較易受到利率走勢影響，建議以高收益債為主，不僅違約率偏低，亦具有高利差優勢，較不易受利率走升影響。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，2022年整體股市的不確定性高、成長性低於2021年，布局策略將朝兩大方向。首先，選擇不確定性低的優質股票，降低波動風險，其次，增加成長性高且市佔率可望擴大的企業。美國企業獲利2022年預估成長7.3％，但產業成長率差異大，除了能源成長率居冠，工業以及非必需消費亦有兩成以上成長率，可加以留意。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，目前市場普遍預估聯準會將自2022年中開始升息，雖然仍有變數，但2022至2023年將是貨幣政策趨緊的時期，根據2014年美國縮表的經驗，投資級債通常在縮減的第1個月表現優於高收益債，但高收益債在6個月後表現優於投資級債，而升息前信用債券會面臨賣壓，但升息後6個月投資級債與高收益債皆呈漲勢，高收益債漲幅較大。新興市場債券的觀察重點是大陸的房地產市場，預期當大陸房地產銷量回穩後，將是布局亞洲高收益債的好時機。