碳中和趨勢下，東元電機（1054）看好電子、鋼鐵、石化、造紙等四大產業工廠對於節能的需求強勁，提供協助工廠實現節能減碳、量身打造智慧低碳工廠的解決方案，包括製程、設備改換高效率馬達、儲能裝置等，目前已有包括晶圓代工龍頭、外商記憶體大廠等多家客戶採用。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展15日登場，東元總經連昭志表示，邁向碳中和是各國政府及企業的目標，包括電子業在內的四大產業對於廠房節能減碳的需求強烈，特別又以電子業更較傳產業對此敏感度更高、走在前頭，國內舊工廠改造需求大，不少國內石化、電子業者在大陸、東南亞等世界各地建廠，未來十年國內及海外工廠節能減碳商機相當龐大。

東元是國內唯一能提供整體解決方案的機電廠，包括協助客戶將製程及設備改換成高效馬達變頻器、加上用電監控可視化系統，減少用電及碳排，可為高度用電業者提供從生產製造到用電管理的節能解決方案，因應不同業者需求，提供客製化服務，涵蓋財務評估、排碳足跡等。

東元投入此市場二年多來，也參與不少電子大廠的節能方案，例如晶圓代工龍頭在美建廠，提供太陽能裝置與高效率馬達，並應用在工業用空調、送風設備等。此外，也獲外商記憶體大廠在台節能方案的訂單，協助某電子廠空壓機廢熱發電改造等，也開始接觸石化業者。

連昭志表示，假設業主由IE1馬達換成IE4馬達高效節能馬達，可節能5％，若更換為IE4馬達搭配變頻器，可節能25～50％，協助工廠大幅提高節能效益。此外集團關企業東捷資訊針對工控資安的解決方案，也是東元提供智慧工廠解決方案的重要環節。