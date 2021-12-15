永豐銀行台南分行12月嶄新開幕，永豐銀行表示，台南分行在地經營28年，為永豐於台南市成立的第一家分行，見證地方的發展與轉變。台南市近年積極從傳統古都轉型為科技新都，永豐銀行也為在地挹注創新動能，包括攜手合作夥伴推動「漁電共生」綠能聯貸案，以及與國立成功大學產學合作，打造結合數位科技的未來校園銀行。永豐銀行形塑台南分行全新空間，讓客戶在高質感環境中，體驗溫暖且專業的創新金融服務。

永豐銀行表示，位處市中心的台南分行成立於1993年，開行初期服務鄰近安平工業區為主，以全功能分行型態提供企業金融與個人金融服務；近年來，周邊商圈形成多樣態零售業務經營腹地，相關業務加速成長，現為南台灣的財富管理重要分行。

為維繫客戶長期往來情誼並展現永豐的創新活力，永豐銀行表示，耗時二年打造台南分行全新行舍，為客戶提供更明亮寬敞的高質感空間，以嶄新形象為在地鄉親提供有溫度的服務。

永豐銀行指出，全台六都之一的台南市向來以歷史文化與觀光美食聞名，近年來，更成為匯集全球知名大廠、科技產業蓬勃發展的國際化城市，除為在地經濟發展創造多元商機外，也為永豐銀行帶動在地業務能量。永豐銀行亦於2019年11月以「Future Bank」的概念，在人文與科技薈萃的成大校園中規劃結合數位科技的成大分行，為當地金融服務注入更多創新活力。

同時，永豐銀行2021年分別統籌主辦位於台南市的漁電共生及地面型光電廠等大型聯貸案，攜手大亞集團、雲豹能源集團等業者推升台南市躍居台灣能源新重鎮。