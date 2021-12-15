位於宜蘭傳藝園區美食坊二樓的「滿饌樓」，由煙波師承台菜精髓的主廚掌勺。（煙波集團提供）

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區的ROT經營團隊－全聯善美的文化藝術基金會，2021年與煙波集團攜手合作營運園區習藝旅宿。

煙波集團以「煙波花時間-宜蘭傳藝」的品牌，自「夜宿蘭陽藝城 漫遊古味巷陌」概念出發，邀請旅人來到宜蘭傳藝園區這座動態博物館，親身感受傳統藝術與文化創意交融的日常軌跡，住宿區以雙人房、4人房、上下舖4人房、6人套房、花時間套房作規畫，其打造的餐廳則由煙波主廚團隊以「吃一頓人情豐滿的當代臺灣菜」為核心，將台味名菜結合蘭陽好米與在地食材，推出經典料理。「煙波花時間-宜蘭傳藝」自12月15日起試營運，將於2022年1月21日正式開幕。

於宜蘭地區深耕多年的煙波集團，有以黃金雙泉及日出海景聞名的蘇澳四季雙泉館、跳脫傳統以粉紅泡泡為概念主軸的宜蘭館，特於今年首度跨界與全聯善美的文化藝術基金會攜手合作園區飯店營運，除持續秉持煙波企業精神，也將雙方多年累積的品牌經營能量與豐富資源，結合宜蘭傳藝多元的國寶技藝與文創活動，共同打造全臺獨一無二的藝城古遊旅店。