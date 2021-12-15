中央流行疫情中心昨公布境外移入個案16859，擴大採檢後發現的這在同一間防疫旅館的案16870也確診。台北市副市長黃珊珊表示，兩人入住時間有重疊，房間就在隔壁，案16870自美國回台，同一團有其他19位團員，已送檢疫所居家隔離，不排除旅館內感染。

黃珊珊指出，兩人入住時間有重疊，房間就在隔壁，所以比較慎重，北市針對飯店員工旅客、同住家人採檢，飯店員工12位，9陰性，3位等報告 同住樓層17人，有一位陽性就是案16870，其他8位陰性，剩餘等報告，案16859是自行回到家，同住家人4位採檢陰性。

黃珊珊指出，案16870同一團一起入住，目前分布在各個樓層房間，應有相關接觸，都列居家隔離。案16870其他19位團員，還有同個樓層有2位旅客送檢疫所居家隔離，同時安排採檢；另外6位是同樓層在不同時期，接觸時間短，移到其他防疫旅館安置，目前該樓層全面淨空清消，其他樓層則看這團團員，是否有採檢陽性狀況，再決定其他樓層處置方式。

至於是否不排除在防疫旅館感染？黃珊珊指出，防疫旅館有嚴密SOP，同一樓層服務人員是一樣的，今天調了班表，在這個樓層服務的有四位，目前都是陰性；如果沒有確實照SOP，也可能會有這樣的情況，不排除任何可能性。

黃珊珊強調，會做最大膽假設，在防疫旅館可能的閃失都會做調查，包括做環境檢測，了解環境是否有汙染，案16859雖然比較早回來，但發病比較晚，CT值低，比較像是新進感染，不排除任何可能性，接下來會調查跟釐清，會靜待中央調查。