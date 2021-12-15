黑松(1234)下午舉行法說會，對於明年營運看法，董事長張斌堂直言，只有天知道，原物料還是會飆漲，這是一條不歸路，他也承諾，在農曆過年前，不會調漲任何產品價格。明年將會斥資5000萬元提升或增加自販機機台，希望在2022年底完成1400台具開立發票功能機台，也將推出兩項新的保健產品。

光是今年原料飆漲，黑松就自行吸收了6000~7000萬成本，張斌堂大嘆，無論是糖、紙箱、咖啡及奶粉等等全都漲價，預期年底會更高，但農曆年前還是會保持產品價格不會變動。面對成本的飆漲，他說，錢要花在刀口上，還好公司有代理的酒品，可以往更高附加價值的方面來做，飲料將在行銷費用方面來節省，但這也是短期的做法，長期若不注重行銷還是會削弱公司的品牌力。

張斌堂說，疫情影響營運很大，旗下非酒精類產品今年上半年表現不錯，但是受到疫情影響，5~7月剛好是飲料的旺季，業績掉很多，現在業績已經開始回來了，至於明年度目標，實在很難說，得要看疫情的發展，真的只有天知道！

黑松代理的酒品事業今年表現不錯，第4季又逢旺季，張斌堂看好業績表現，至9月底止，黑松代理50度以上金高成長4%、千日醇年增則達96%；CHOYA連續兩年成長20%以上，另外，前9月葡萄酒營收成長則超過50%。

黑松自販機台每年都花2000~3000萬元布建及提升品質，明年度將狂灑5000萬元，將自販機增設開發票功能，把營運模式再進化，目標2022年底完成1400台具開立發票功能機台，並串聯行動數位互動，強化消費體驗，增加促銷優惠機制，提升機台競爭力。

展望明年度營運，黑松將積極拓展保健事業，計劃將推出兩款新品，讓整體產品更加完整更加的多元化。