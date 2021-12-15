「金曲歌王」王力宏和李靚蕾今（15）日一早被爆婚變，之後本人也透過臉書證實結束8年婚姻，強調「我們永遠會是一家人」，盼外界給他們空間不要打擾；王力宏當年和李靚蕾閃婚震驚娛樂圈，過去他們鮮少放閃，但有一段時期王力宏與李雲迪傳出同性緋聞，後來被懷疑是李雲迪刻意炒作，尤其李靚蕾點讚罵李雲迪的評論，霸氣舉動一度閃瞎眾人。

王力宏與學霸妻李靚蕾8年婚姻告吹。(圖/ 摘自王力宏微博)

今日王力宏被爆出與學霸妻李靚蕾8年婚姻告吹，還傳出婆媳問題是主因之一，但隨即已被經紀濟人否認；不過，過不久王力宏本人則透過臉書發文，證實結束8年婚姻，坦承是自己經營婚姻做的不足，兩人對未來規劃不同才決定分開，仍強調「我們永遠會是一家人」，並懇求給予隱私和空間別打擾他的家人。

王力宏被傳出同性緋聞後，讓他一度氣得發飆，強調自己和李雲迪都是異性戀，「所以宏迪到底是什麼情況？！」。(圖/ 摘自王力宏微博)

王力宏和李靚蕾8年婚姻無預警散場，兩人育有2女1子，其實有網友揪出近兩年李靚蕾的社群上，就幾乎沒再看到過王力宏身影，感情似乎早就觸礁；僅管兩人決定退一步當家人就好，有粉絲挖出昔日罕見放閃的證據，2013年時王力宏和李雲迪因在央視春晚相識，莫名被傳出同性緋聞，讓他一度氣得發飆，強調自己和李雲迪都是異性戀，「所以宏迪到底是什麼情況？！」。

王力宏與李雲迪曾傳出同性緋聞，後來被懷疑是李雲迪刻意炒作，尤其李靚蕾點讚罵李雲迪的評論，霸氣舉動一度閃瞎眾人。(圖/ 摘自微博)

沒多久就有傳聞其實是李雲迪故意炒作，才會氣得王力宏發文澄清，證明自己性向；而事發當下還出現「人至賤，則李雲迪」的熱門話題，揭露李雲迪如何炒作「宏迪戀」，讓鮮少公開放閃的李靚蕾，還被發現按讚此話題，霸氣舉動也讓王力宏粉絲讚沒愛錯人。