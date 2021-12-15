模特兒出身的女星小禎（胡盈禎），近年在戲劇、主持有不俗表現，小禎以幽默、直率的談話風格，擄獲不少粉絲支持，小禎近期也積極朝Youtube頻道發展，她昨（14日）就曬出穿禮服去菜市場的拍片花絮照，小禎不只性感駕馭禮服的斜肩、開高衩設計，而她上下齊露，也讓S身材曲線全放送。

照片中，小禎頂著精緻妝容和包頭、身穿一襲銀色刺繡單肩禮服現身傳統市場，她在水果攤、雜糧行和理髮廳前霸氣擺pose拍照，其中一張還是小禎坐在豬肉攤前、對鏡頭擺出性感姿勢，小禎傲人美胸撐起斜肩禮服，而裙擺的開岔設計，更是讓小禎一翹腳就外洩大腿肌肉線條，小禎性感又不失健康美，S身材曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋。

小禎華麗穿禮服現身接地氣的菜市場，她也發文強調：「全新的創意油管系列～敬請期待，但我今天去菜市場是真的有買菜喔！而且還買到了菜心，立馬全包」，不過網友全把焦點放在她的市場寫真照，衝擊畫面吸引網留言討論：「穿這樣採買太犯規惹（了）」、「這樣逛市場真的是華麗登場」、「這個恥度」、「好想把鏡頭拉遠，看一下隔壁老闆們的表情」。

小禎曬辣照讓外界驚呆她的好身材，不過她過去曾因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，最後，小禎下定決心減肥，靠著規律運動、均衡飲食，她不只甩肉40公斤、也成功減脂，小禎還練出腹肌，曼妙身材曲線讓外界都看傻眼。